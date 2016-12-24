"Миннесота" в гостях победила "Рейнджерс"

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Рейнджерс" со счетом 7:4.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Миннесота" - 4:7 (1:1, 2:5, 1:1)

Голы: Крайдер - 10 (Цуккарелло-Осен, Степан), 3:54 - 1:0. Гранлунд - 8 (Зукер, Койву), 9:53 - 1:1. Койву - 9 (Зукер), 20:40 - 1:2. Нидеррайтер - 9 (Койл, Стаал), 20:58 - 1:3. Макдона - 2 (Степан, Крайдер), 22:17 - 2:3. Сканделла - 1 (Койл, Койву), 24:55 - 2:4. Зукер - 8 (Гранлунд), 32:14 - 2:5. Дамба - 5 (бол., Койл, Стаал), 37:24 - 2:6. Степан - 7 (Цуккарелло-Осен, Клайн), 39:00 - 3:6. Крайдер - 11 (Цуккарелло-Осен, Макдона), 57:00 - 4:6. Койл - 12 (п.в., Нидеррайтер), 58:51 - 4:7.

Вратари: Лундквист (Раанта, 24:55, 56:07 - 57:00, 58:34 - 58:51) - Кюмпер.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 35 (9+14+12) - 21 (9+11+1).

Наши: - - -.

24 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.