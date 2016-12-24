05:32 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Миннесота" в гостях победила "Рейнджерс"

0
0
0
1

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Рейнджерс" со счетом 7:4.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Миннесота" - 4:7  (1:1, 2:5, 1:1)

Голы: Крайдер - 10 (Цуккарелло-Осен, Степан), 3:54 - 1:0. Гранлунд - 8 (Зукер, Койву), 9:53 - 1:1. Койву - 9 (Зукер), 20:40 - 1:2. Нидеррайтер - 9 (Койл, Стаал), 20:58 - 1:3. Макдона - 2 (Степан, Крайдер), 22:17 - 2:3. Сканделла - 1 (Койл, Койву), 24:55 - 2:4. Зукер - 8 (Гранлунд), 32:14 - 2:5. Дамба - 5 (бол., Койл, Стаал), 37:24 - 2:6. Степан - 7 (Цуккарелло-Осен, Клайн), 39:00 - 3:6. Крайдер - 11 (Цуккарелло-Осен, Макдона), 57:00 - 4:6. Койл - 12 (п.в., Нидеррайтер), 58:51 - 4:7.

Вратари: Лундквист (Раанта, 24:55, 56:07 - 57:00, 58:34 - 58:51) - Кюмпер.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 35 (9+14+12) - 21 (9+11+1).

Наши: - - -.

24 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sправедливый

Весело поиграли, особенно во втором периоде. Даже как то удивительно, учитывая "закрытость" Миннисоты, очень открытая игра получилась.

05:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ