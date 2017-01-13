"Миннесота" разгромила "Монреаль"

"Миннесота" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромила "Монреаль" - 7:1. Отметим при этом, что единственную шайбу "Канадиенс" забросили за девять секунд до сирены.

В составе "Уайлд" дублем отметился нападающий Нино Нидеррайтер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Монреаль" - 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Наши: - - Емелин (23:45/2/-1), Радулов (16:57/0/-1).

Голы: Фолин - 1 (Стаал, Бродин), 2:34 - 1:0. Стаал - 14 (Койл, Дамба), 26:35 - 2:0. Шредер - 3 (Сперджен, Сутер), 27:14 - 3:0. Нидеррайтер - 10 (Койву, Дамба), 37:58 - 4:0. Зукер - 10 (бол., Сперджен, Гранлунд), 43:31 - 5:0. Сутер - 6 (бол., Дамба, Стаал), 46:06 - 6:0. Нидеррайтер - 11 (Поминвилль, Хаула), 54:26 - 7:0. Плеканец - 6 (бол., Барберио, Андригетто), 59:51 - 7:1.

Вратари: Дубник - Прайс.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 24 (6+8+10) - 21 (8+6+7).