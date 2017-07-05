"Миннесота" продлила контракт с Заком Палмквистом

"Миннесота" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Заком Палмквистом. Новое двустороннее соглашение между 26-летним игроком обороны и клубом рассчитано на один год.
По условиям нового контракта зарплата Палмквиста составит 726 тысяч долдаров.
Отметим, Палмквист не провел ни одного матча за "Уайлд". В минувшем сезоне он провел за "Айова Уайлд" в АХЛ 72 матча, набрав 21 очко (2+19).
NEWS: #mnwild re-signs defenseman Zach Palmquist (@zpalmquist7) to a one-year, two-way contract ($726,000/$70,000) → https://t.co/duzqho8IF0 pic.twitter.com/RBTgDE1iQb– Minnesota Wild (@mnwild) 5 июля 2017 г.