"Миннесота" продлила контракт с Заком Палмквистом

"Миннесота" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Заком Палмквистом. Новое двустороннее соглашение между 26-летним игроком обороны и клубом рассчитано на один год.

По условиям нового контракта зарплата Палмквиста составит 726 тысяч долдаров.

Отметим, Палмквист не провел ни одного матча за "Уайлд". В минувшем сезоне он провел за "Айова Уайлд" в АХЛ 72 матча, набрав 21 очко (2+19).