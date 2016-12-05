"Миннесота" прервала серию поражений, обыграв "Эдмонтон"

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, "Уйалд" прервал серию из трех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Миннесота" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Марун - 8 (Фэйн, Кассиан), 2:56 - 1:0. Койл - 9 (Нидеррайтер, Стаал), 19:05 - 1:1. Койву - 6 (Койл, Дамба), 63:11 - 1:2.

Вратари: Густавссон - Дубник.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 29 (13+10+4+2) - 33 (12+11+9+1).

Наши: Слепышев (11:21/0/0) - -.

5 декабря. Эдмонтон. "Роджерс Плэйс".