"Миннесота" подписала 5-летний контракт с Цукером на сумму 27,5 миллиона

"Миннесота" на своем официальном сайте объявила о заключении пятилетнего контракта с нападающий Джейсоном Цукером. Сумма соглашения 27,5 миллиона долларов.



В сезоне-2018/19 Цукер заработает 5 миллионов, в сезоне-2019/20 – 6,25 миллиона, в сезоне-2020/21 – 4,8 миллиона, в сезоне-2021/22 – 6,25 миллиона, в сезоне-2022/23 – 5,2 миллиона.



26-летний форвард играет за "Миннесоту" с сезона-2011/12. В прошедшем регулярном чемпионате Цукер принял участие во всех 82 матчах и набрал 64 (33+31) очка, что является его личным рекордом.

В плей-офф он провел пять матчей, но очков не набрал.