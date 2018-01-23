"Миннесота" победила "Оттаву"

"Миннесота" обыграла "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уайлд" поднялась на девятое место в Западной конференции, "Сенаторз" идут предпоследними на "Востоке".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Оттава" - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Паризе - 2 (Стаал, Винник), 0:45 - 1:0. Дюшен - 11 (Дидоменико), 29:38 - 1:1. Зукер - 19 (Гранлунд, Койву), 44:59 - 2:1. Гранлунд - 14 (бол., Дамба, Сутер), 50:09 - 3:1.

Вратари: Стэлок - Кондон (57:47).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (14+11+11) - 38 (11+12+15).