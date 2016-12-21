"Миннесота" победила "Колорадо", Варламов отразил 31 бросок

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Колорадо" со счетом 2:0. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 30 бросков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Колорадо" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Койл - 11 (бол., Стаал, Дамба), 14:14 - 1:0. Койву - 8 (Дамба, Гранлунд), 28:21 - 2:0.
Нереализованный буллит: Стаал (21:43, Миннесота Уайлд).
Вратари: Дубник - ВАРЛАМОВ (55:30 - 57:02).
Штраф: 12 - 8.
Броски: 33 (10+17+6) - 18 (6+9+3).
Наши: - - Григоренко, Задоров, Тютин.
21 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.