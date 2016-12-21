06:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Миннесота" победила "Колорадо", Варламов отразил 31 бросок

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"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Колорадо" со счетом 2:0. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 30 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Колорадо" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Койл - 11 (бол., Стаал, Дамба), 14:14 - 1:0. Койву - 8 (Дамба, Гранлунд), 28:21 - 2:0.

Нереализованный буллит: Стаал (21:43, Миннесота Уайлд).

Вратари: Дубник - ВАРЛАМОВ (55:30 - 57:02).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 33 (10+17+6) - 18 (6+9+3).

Наши: - - Григоренко, Задоров, Тютин.

21 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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