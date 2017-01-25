"Миннесота" победила "Даллас" по буллитам

"Миннесота" переиграла "Даллас" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Миннесота" – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Поминвилль – 8, 13:35 – 0:1. Койву – 14 (бол., Нидеррайтер, Гранлунд), 24:38 – 0:2. Сегин – 17 (Руссель, Спецца), 29:38 – 1:2. Ивз – 18 (бол., Джей. Бенн, Спецца), 39:39 – 2:2.

Победный буллит: Стюарт.

Вратари: Лехтонен – Дубник.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 37 (8+11+14+4) – 33 (14+6+11+2).

Даллас. American Airlines Center.