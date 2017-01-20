"Миннесота" победила "Аризону", Бурмистров очков не набрал

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Аризону" со счетом 4:3. Дубль, в том числе победная шайба, на счету Нино Нидеррайтера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - Аризона" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Стаал - 16 (Нидеррайтер, Койл), 4:39 - 1:0. Перлини - 7 (Доун, Стоун), 11:42 - 1:1. Нидеррайтер - 13 (бол., Койву, Поминвилль), 13:37 - 2:1. Стюарт - 10 (Поминвилль), 36:31 - 3:1. Чикран - 3 (Доун, Дворак), 36:54 - 3:2. Макгинн - 8 (Голигоски), 37:24 - 3:3. Нидеррайтер - 14 (бол., Гранлунд, Поминвилль), 52:54 - 4:3.

Вратари: Дубник - Доминге (58:24 - 58:25, 58:30).

Штраф: 13 - 17.

Броски: 25 (9+9+7) - 23 (5+10+8).

Наши: - - Бурмистров (16:31/0/-1).

20 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.