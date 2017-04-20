"Миннесота" переиграла "Сент-Луис" и сократила отставание в серии

"Миннесота" нанесла поражение "Сент-Луису" в выездном четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 2:0. Гости сократили отставание в серии (1-3), однако команда Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева по-прежнему находится в шаге от выхода в следующую стадию.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Четвертый матч
"Сент-Луис" – "Миннесота" – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Койл – 2, 16:50 – 0:1. Ганзал – 1 (Поминвилль, Проссер), 36:41 – 0:2.
Вратари: Аллен (58:06) – Дубник.
Штраф: 6 – 6.
Броски: 28 (4+12+12) – 28 (11+10+7).
Наши: Барбашев (12:09/1/0), Тарасенко (21:46/4/0) – -.
Сент-Луис. Scottrade Center.
Счет в серии – 3-1 (2:1 ОТ, 2:1, 3:1)