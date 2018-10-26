"Миннесота" переиграла "Лос-Анджелес", Ковальчук очков не набрал

"Миннесота" выиграла у "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Лос-Анджелес" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Фер - 1 (Фолиньо, Сутер), 15:13 - 1:0. Бродин - 1 (Койл, Дубник), 34:22 - 2:0. Клиффорд - 1, 43:39 - 2:1. Гранлунд - 4 (мен., п.в., Паризе), 59:15 - 3:1. Койву - 2 (п.в., Фер), 59:36 - 4:1.

Вратари: Дубник - Кэмпбелл (57:48 - 59:15, 59:24 - 59:36).

Штраф: 15 - 15.

Броски: 26 (7+8+11) - 24 (7+9+8).

Наши: - - Ковальчук (18.04/0/-2).

26 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.