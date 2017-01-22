"Миннесота" переиграла "Анахайм"

"Миннесота" нанесла поражение "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан защитник "Уайлд" Райан Сутер, набравший 2 (1+1) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Анахайм" – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Голы: Хаула – 8 (Поминвилль, Паризе), 2:35 – 1:0. Ноесен – 2 (Болл, Фаулер), 5:47 – 1:1. Фаулер – 10 (мен.), 13:58 – 1:2. Перри – 9 (бол., Гецлаф, Кеслер), 22:23 – 1:3. Зукер – 13, 25:03 – 2:3. Хаула – 9 (Сутер, Дамба), 53:39 – 3:3. Сутер – 7 (Нидеррайтер, Койл), 54:15 – 4:3. Зукер – 14 (Гранлунд, Койву), 55:38 – 5:3.
Вратари: Дубник – Гибсон (Бернье, 14:22).
Штраф: 9 – 9.
Броски: 25 (8+8+9) – 29 (9+11+9).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Adios Amigos R...
Нормально так Койву у Гибсона яйки проверил на противоударность. Ока3ались не желе3ные, а жаль. 3доровья парню, конечно, но к выбору ракушки надо подходить более тщательно, всё таки самое дорогое обороняет...
09:23
spetrov
А могли 3 лидера конференции в очках сравняться.
08:09