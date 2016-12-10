"Миннесота" одолела "Эдмонтон" по буллитам

"Миннесота" взяла верх над "Эдмонтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард "Уайлд" Эрик Стаал, признанный первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Эдмонтон" – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Драйзайтль - 13 (Пульо, Питлик), 19:04 - 0:1. Дамба - 3 (Нидеррайтер, Поминвилль), 24:26 - 1:1. Зукер - 5 (Гранлунд), 41:16 - 2:1. Ньюджент-Хопкинс - 5 (бол., Клефбом, Эберле), 55:21 - 2:2.

Победный буллит: Стаал.

Вратари: Дубник - Тэлбот.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 36 (6+10+11+9) - 27 (11+9+4+3).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.