01:45 | Хоккей — НХЛ

"Миннесота" одержала третью победу подряд, обыграв "Сент-Луис" Тарасенко

Обсудить
0

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уйалд" выиграл третью встречу кряду.

Российские игроки "Блюз" Иван Барбашев, Никита Сошников и Владимир Тарасенко очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Миннесота" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Сундквист - 3 (Барбашев), 19:01 - 1:0. Паризе - 7 (Нидеррайтер, Бродин), 21:19 - 1:1. Эрикссон Эк - 1 (Гринуэй, Койл), 21:44 - 1:2. Пьетранджело - 3 (Шворц, О`Райлли), 29:37 - 2:2. Гранлунд - 10, 47:43 - 2:3.

Вратари: Джонсон (59:20) - Дубник.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (9+10+12) - 18 (8+6+4).

Наши: Барбашев (13.09/0/0), Сошников (8.23/1/0), Тарасенко (19.16/5/0) - -.

11 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...