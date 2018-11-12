"Миннесота" одержала третью победу подряд, обыграв "Сент-Луис" Тарасенко

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уйалд" выиграл третью встречу кряду.
Российские игроки "Блюз" Иван Барбашев, Никита Сошников и Владимир Тарасенко очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Миннесота" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Сундквист - 3 (Барбашев), 19:01 - 1:0. Паризе - 7 (Нидеррайтер, Бродин), 21:19 - 1:1. Эрикссон Эк - 1 (Гринуэй, Койл), 21:44 - 1:2. Пьетранджело - 3 (Шворц, О`Райлли), 29:37 - 2:2. Гранлунд - 10, 47:43 - 2:3.
Вратари: Джонсон (59:20) - Дубник.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 31 (9+10+12) - 18 (8+6+4).
Наши: Барбашев (13.09/0/0), Сошников (8.23/1/0), Тарасенко (19.16/5/0) - -.
11 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.
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