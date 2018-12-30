"Миннесота" одержала победу над "Виннипегом"

"Миннесота" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападающий Зак Паризе набрал в этой игре 2 (0+2) очка.

"Уайлд" прервали свою неудачную серию из пяти поражений подряд. "Джетс", лидирующие в Западной конференции, проиграли второй раз за три дня.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Миннесота" - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Бартковски - 1 (Фолиньо), 9:28 - 0:1. Койл - 6 (Канин, Паризе), 22:17 - 0:2. Лайне - 24 (бол., Уилер, Бафлин), 47:21 - 1:2. Фер - 5 (п.в., Паризе), 59:13 - 1:3.

Вратари: Хеллебайк (58:19 - 59:13) - Дубник.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 27 (6+10+11) - 25 (11+7+7).

Наши: Куликов (16.12/2/-1) - -.

29 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.