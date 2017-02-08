"Миннесота" одержала победу над "Виннипегом"

"Миннесота" обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Команда продолжает лидировать в Западной конференции.

В еще одном поединке "Нэшвилл" одержал победу над "Ванкувером" - 4:2. Российский защитник Никита Трямкин провел на площадке 17 минут 23 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Миннесота" - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Нидеррайтер - 16 (Койл, Поминвилль), 11:51 - 0:1. Поминвилль - 9 (Койл), 19:19 - 0:2. Поминвилль - 10 (Койл), 22:33 - 0:3. Литтл - 15 (Трауба, Армиа), 25:35 - 1:3. Армиа - 4 (Мэттайас, Лаури), 36:42 - 2:3. Нидеррайтер - 17 (п.в., Поминвилль, Сканделла), 58:40 - 2:4.

Нереализованный буллит: Гранлунд (43:48, Миннесота Уайлд).

Вратари: Павелец (Хеллебайк, 26:15, 58:14) - Дубник.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 40 (12+16+12) - 25 (11+6+8).

Наши: - - -.

Виннипег. MTS Centre.

"Нэшвилл" - "Ванкувер" - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Гранлунд - 13, 6:01 - 0:1. Арвидссон - 14 (Уилсон, Ярнкрок), 12:20 - 1:1. Ярнкрок - 9 (Арвидссон, Йоси), 16:32 - 2:1. Форсберг - 16 (бол., Джохансен, Йоси), 49:04 - 3:1. Эдлер - 2 (бол., Хорват, Хаттон), 52:06 - 3:2. Фишер - 13 (п.в.), 59:17 - 4:2.

Вратари: Ринне - Маркстрем (57:58 - 59:17).

Штраф: 6 - 16.

Броски: 33 (14+11+8) - 33 (7+13+13).

Наши: - - Трямкин (17:23/1/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.