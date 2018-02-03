"Миннесота" одержала победу над "Вегасом"

"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. 3 (2+1) очка в этой встрече на счету форварда "Уайлд" Эрика Стаала.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Вегас" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Голы: Стаал - 21 (бол., Райлли, Дамба), 10:05 - 1:0. Койл - 6 (Бродин, Эрикссон Эк), 15:03 - 2:0. Эннис - 7 (Бродин), 21:11 - 3:0. Хаула - 20 (бол., Миллер, Перрон), 26:19 - 3:1. Сперджен - 7 (бол., Сутер, Стаал), 36:08 - 4:1. Шмидт - 4 (бол., Перрон, Хаула), 52:38 - 4:2. Стаал - 22 (п.в., Дамба, Бродин), 58:31 - 5:2.
Вратари: Дубник - Суббан (52:35 - 52:38, 57:03 - 58:31).
Штраф: 11 - 13.
Броски: 35 (19+11+5) - 24 (8+5+11).
3 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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ростовский свин
Sправедливый..влияют -конечно спаренный матч не является гарантией поражения,но в 70% команда играющая на следующий день уступает.Мое наблюдение.Я даже не питсбург начало сезона имею ввиду!-)Вегас в винипеге набегался -матч был очень быстрый, да и эмоциональный...А сота сильная команда ровные звенья - запас прочности у нее хороший.
09:47
Sправедливый
Не думаю, что спаренные матчи сейчас сильно влияют на игру. Вот то, что "дикари" прибавили, это точно. Кстати, теперь у них спаренный матч, посмотрим как они с "Далласом" сыграют...
09:34
ростовский свин
fifa_guru..да нет просто вчера с виннипегом набегались -игра была супер - да и флери не в воротах, а минесота крепкая команда -к тому же отдохнувшая.
08:26
fifa_guru
концовку зацепил. аж на 53 минуте после гола при счет 2:4 выпустили 6-го полевого) но волшебная мана кончилась
07:00