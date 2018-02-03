"Миннесота" одержала победу над "Вегасом"

"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. 3 (2+1) очка в этой встрече на счету форварда "Уайлд" Эрика Стаала.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Вегас" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Стаал - 21 (бол., Райлли, Дамба), 10:05 - 1:0. Койл - 6 (Бродин, Эрикссон Эк), 15:03 - 2:0. Эннис - 7 (Бродин), 21:11 - 3:0. Хаула - 20 (бол., Миллер, Перрон), 26:19 - 3:1. Сперджен - 7 (бол., Сутер, Стаал), 36:08 - 4:1. Шмидт - 4 (бол., Перрон, Хаула), 52:38 - 4:2. Стаал - 22 (п.в., Дамба, Бродин), 58:31 - 5:2.

Вратари: Дубник - Суббан (52:35 - 52:38, 57:03 - 58:31).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 35 (19+11+5) - 24 (8+5+11).

3 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.