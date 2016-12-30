"Миннесота" одержала 12-ю победу подряд, обыграв "Айлендерс" Кулемина

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Айлендерс" со счетом 6:4. Для хозяев эта победа стала 12-й подряд. В составе гостей 13 минут 27 секунд на льду провел нападающий Николай Кулемин, завершивший матч с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Айлендерс" - 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Сканделла - 2 (Гранлунд, Фолин), 12:34 - 1:0. Чимера - 5 (Лэдд, Хикки), 14:05 - 1:1. Ледди - 5 (бол., Таварес, Бэйли), 26:15 - 1:2. Стюарт - 7 (Поминвилль, Сутер), 34:20 - 2:2. Сперджен - 4 (Койву, Сутер), 34:55 - 3:2. Шредер - 2 (Бродин, Паризе), 35:40 - 4:2. Нельсон - 8 (Принс, Бойчак), 40:55 - 4:3. Нельсон - 9 (Де Хаан, Зайденберг), 41:37 - 4:4. Хаула - 6 (Нидеррайтер, Койл), 50:30 - 5:4. Гранлунд - 9 (п.в., Стаал, Койву), 58:19 - 6:4.

Вратари: Дубник - Галак (Берубе, 35:40, 58:08 - 58:19, 58:31).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 36 (11+14+11) - 28 (6+11+11).

Наши: - - Кулемин (13:27/0/-1).

30 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.