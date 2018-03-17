"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Несмотря на поражение, "Голден Найтс" идут на втором месте в Восточной конференции и близки к тому, чтобы обеспечить себе место в плей-офф в дебютный сезон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Миннесота" - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Зукер - 29 (Нидеррайтер), 7:19 - 0:1. Койл - 11 (Каллен, Бродин), 25:53 - 0:2. Дамба - 11

(Зукер, Стаал), 27:36 - 0:3. Хаула - 28 (Перрон, Миллер), 53:28 - 1:3. Карпентер - 9 (Перрон, Хаула), 59:04 - 2:3. Паризе - 8 (п.в., Койву, Гранлунд), 59:26 - 2:4.

Вратари: Флери (56:55 - 59:04, 59:10 - 59:26) - Стэлок.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (8+7+13) - 30 (11+13+6).