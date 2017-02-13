"Миннесота" обыграла "Детройт"

"Миннесота" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Детройт" - 6:3. "Уайлд" набрали 80 очков после 55 встреч и продолжают лидировать в таблице Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Детройт" - 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: Гранлунд - 16 (бол., Койву, Олофссон), 13:01 - 1:0. Нидеррайтер - 19 (бол., Койву, Проссер), 15:47 - 2:0. Манта - 13 (Улле, Нюквист), 26:56 - 2:1. Койл - 14 (Поминвилль, Олофссон), 34:14 - 3:1. Зеттерберг - 13 (Улле, Манта), 35:39 - 3:2. Паризе - 12 (Поминвилль), 43:59 - 4:2. Атанасиу - 14 (Дженсен, Крунвалль), 44:34 - 4:3. Фолин - 2 (Койл), 47:20 - 5:3. Паризе - 13 (бол., Стаал, Сперджен), 50:47 - 6:3.

Вратари: Дубник - Коро.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 30 (12+9+9) - 34 (5+14+15).