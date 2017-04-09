"Миннесота" нанесла поражение "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Российский нападающий "Койотс" Александр Бурмистров очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Миннесота" – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Хаула - 15 (Поминвилль), 4:13 - 0:1. Стаал - 28 (бол., Койл), 10:47 - 0:2. Перлини - 14 (Доун, Голигоски), 42:59 - 1:2. Ганзал - 20 (бол., Койву, Дамба), 53:35 - 1:3.

Вратари: Смит (58:12 - 59:37, 59:49) - Кюмпер.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 21 (6+8+7) - 45 (13+11+21).

Наши: Бурмистров (15:53/1/0) – -

Глендейл. Gila River Arena.