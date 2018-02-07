"Миннесота" на выезде забросила 6 шайб "Сент-Луису"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на выезде обыграла "Сент-Луис" - 6:2. Хозяева открыли счет уже на первой минуте, но в дальнейшем инициативой полностью владели хоккеисты "Уайлд". Отметим, что по броскам ощутимый перевес у "Сент-Луиса" – 37 на 19. Российские форварды "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Миннесота" – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Голы: Шворц - 16 (Парэйко, Боумистер), 0:45 - 1:0. Нидеррайтер - 14 (Олофссон, Стаал), 2:02 - 1:1. Фолиньо - 5 (Винник), 16:53 - 1:2. Койву - 7 (бол., Гранлунд, Сутер), 18:07 - 1:3. Зукер - 22 (Гранлунд), 29:45 - 1:4. Дамба - 10 (Зукер, Койву), 36:19 - 1:5. Стаал - 23 (бол., Паризе, Сперджен), 45:05 - 1:6. Яшкин - 5 (Стин, Парэйко), 52:36 - 2:6.

Вратари: Хаттон (Аллен, 20:00) - Дубник.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (10+8+19) - 20 (8+9+3).

Наши: Барбашев (11:27/1/-2), Тарасенко (19:24/2/0) – -.

7 февраля. Сент-Луис. Scottrade Center.