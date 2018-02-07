"Миннесота" на выезде забросила 6 шайб "Сент-Луису"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на выезде обыграла "Сент-Луис" - 6:2. Хозяева открыли счет уже на первой минуте, но в дальнейшем инициативой полностью владели хоккеисты "Уайлд". Отметим, что по броскам ощутимый перевес у "Сент-Луиса" – 37 на 19. Российские форварды "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" – "Миннесота" – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Голы: Шворц - 16 (Парэйко, Боумистер), 0:45 - 1:0. Нидеррайтер - 14 (Олофссон, Стаал), 2:02 - 1:1. Фолиньо - 5 (Винник), 16:53 - 1:2. Койву - 7 (бол., Гранлунд, Сутер), 18:07 - 1:3. Зукер - 22 (Гранлунд), 29:45 - 1:4. Дамба - 10 (Зукер, Койву), 36:19 - 1:5. Стаал - 23 (бол., Паризе, Сперджен), 45:05 - 1:6. Яшкин - 5 (Стин, Парэйко), 52:36 - 2:6.
Вратари: Хаттон (Аллен, 20:00) - Дубник.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 37 (10+8+19) - 20 (8+9+3).
Наши: Барбашев (11:27/1/-2), Тарасенко (19:24/2/0) – -.
7 февраля. Сент-Луис. Scottrade Center.
Werewolf
ростовский свин Werewolf.ну это относительно к этому матчу,а так у блюза обычно проблемы впереди, сент луис мертвый -не видно ни идеи ,ни мысли - на пару с коламбусом самая скучная и нудная команда лиги.Матчи с их участием невозможно смотреть.______На счет этого спорить не буду. Матчи блюзменов в этом сезоне не видел
10:18
ростовский свин
Werewolf.ну это относительно к этому матчу,а так у блюза обычно проблемы впереди, сент луис мертвый -не видно ни идеи ,ни мысли - на пару с коламбусом самая скучная и нудная команда лиги.Матчи с их участием невозможно смотреть.
09:20
Werewolf
ростовский свин луис мимо плова, неважный подбор нападающих - и очень неважная работа коуча,даллас и сота лучше______Ну тяжело говорить о неважной работе напов, когда команда за 20 бросков пропускает 6 шайб. Это, прежде всего, неважная работа защиты
09:14
pme
Вперед, Сент-Луис, мы с тобой!
08:47
ростовский свин
луис мимо плова, неважный подбор нападающих - и очень неважная работа коуча,даллас и сота лучше
08:39