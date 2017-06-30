"Миннесота" хочет обменять Сканделлу и Поминвилля на Фолиньо и Энниса

Руководство "Миннесоты" ведет переговоры об обмене защитника Марко Сканделлы и Джейсона Поминвилля в "Баффало", утверждает TSN. В свою очередь "Уайлд" хотят получить форвардов Маркуса Фолиньо и Тайлера Энниса.

При этом "дикари" рассчитывают получить право выбора в третьем раунде драфта, отдав выбор в четвертом раунде.

Контракт Сканделлы рассчитан до сезона-2019/20 со средней зарплатой в 4 миллиона долларов. Соглашение Поминвилля действует еще два года, а кэп хит составляет 5,6 миллиона. Договор с Фолиньо также рассчитан на два сезона. Его средняя заработная плата составляет 4,6 миллиона долларов.