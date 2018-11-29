Миллер выбыл из строя, блокировав бросок Тавареса горлом

Защитник "Бостона" Кеван Миллер выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, полученной в концовке первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (2:4). После броска Джона Тавареса шайба угодила в горло Миллеру и он не смог продолжить игру. Срок восстановления 31-летнего игрока не уточняется.

В нынешнем сезоне Миллер провел 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.