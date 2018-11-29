Миллер выбыл из строя, блокировав бросок Тавареса горлом

Защитник "Бостона" Кеван Миллер выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, полученной в концовке первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (2:4). После броска Джона Тавареса шайба угодила в горло Миллеру и он не смог продолжить игру. Срок восстановления 31-летнего игрока не уточняется.
В нынешнем сезоне Миллер провел 11 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
At look at the play that forced Kevan Miller to miss the end of the first period. Weird bounce off the initial shot by Tavares. pic.twitter.com/jo7vwKV8XS– Conor Ryan (@ConorRyan_93) 27 ноября 2018 г.
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