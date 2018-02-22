Миллер, Кейн и Так – звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков дня. Как сообщает пресс-служба НХЛ, голкипер "Анахайма" Райан Миллер признан первой звездой дня, так как отразил все 41 бросок по своим воротам в матче с "Далласом" (2:0).

Второй звездой стал форвард "Чикаго" Патрик Кейн, набравший 2 (1+1) очка в матче против "Оттавы" (3:2 Б), а замкнул тройку лучших нападающий "Вегаса" Алекс Так, оформивший хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка. - Прим. "СЭ") во встрече с "Калгари" (7:3).