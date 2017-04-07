Милан Лучич: "Сан-Хосе" не запугать тем, что в плей-офф все начнется сначала"

Нападающий "Эдмонтона" Милан Лучич, который стал автором трех заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата с "Сан-Хосе" (4:2), подчеркнул, что в последних играх ему сопутствует везение. При этом форвард отметил, что он хорошо распоряжается голевыми моментами.

Отметим, что после этой победы "Ойлерз" обошел "Шаркс" в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на четвертое место.

- В последних трех матчах забитые голы сами находят меня в нужном месте, - приводит пресс-служба НХЛ слова Лучича. - И у меня получается правильно распорядиться моментами. Понятно, что в плей-офф все начнется с чистого листа, но "Сан-Хосе" этим не запугать.