11:56 | ХОККЕЙ — НХЛ

Милан Лучич: "Макдэвид - хоккейный Криштиану Роналду"

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Нападающий "Эдмонтона" Милан Лучич после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Монреалем" (1:0 Б) высоко оценил капитана команды Коннора Макдэвида. Он сравнил своего партнера с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

– Макдэвид как будто бы наэлектризован, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лучича. – Такое ощущение складывается по многим причинам. Его скорость, мастерство, умение совершить проход, завершить атаку. Макдэвид – хоккейный Криштиану Роналду. Было очень интересно провести с ним столько игр.

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Материалы REN-TV

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