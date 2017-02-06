Милан Лучич: "Макдэвид - хоккейный Криштиану Роналду"

Нападающий "Эдмонтона" Милан Лучич после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Монреалем" (1:0 Б) высоко оценил капитана команды Коннора Макдэвида. Он сравнил своего партнера с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

– Макдэвид как будто бы наэлектризован, – приводит официальный сайт НХЛ слова Лучича. – Такое ощущение складывается по многим причинам. Его скорость, мастерство, умение совершить проход, завершить атаку. Макдэвид – хоккейный Криштиану Роналду. Было очень интересно провести с ним столько игр.