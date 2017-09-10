Микаэль Баклунд: "У "Калгари" были проблемы с вратарями со времен Кипрусоффа"

Нападающий "Калгари" Микаэль Баклунд в преддверии старта нового сезона выразил мнение, что генеральный менеджер проделал отличную работу на трансферном рынке. По словам форварда, состав "Флэймз" пополнили хоккеисты, которые смогут решить проблемы клуба.

– Думаю, что наш генеральный менеджер проделал отличную работу этим летом. У нас теперь есть пять прекрасных защитников и два вратаря, в которых я верю, – приводит Nhl.com/ru слова Баклунда. – Здорово, что теперь у нас есть Майк Смит, который здорово играет клюшкой. У нас были проблемы с вратарями со времен Кипрусоффа, но сейчас, надеюсь, мы нашли недостающие компоненты.

Напомним, что Микка Кипрусофф выступал за "Калгари" с 2003 по 2013 год. За клуб из Канады голкипер провел 576 матчей.