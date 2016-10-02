Михал Розивал: "Ничего не знаю о своей роли в "Чикаго"

Защитник "Чикаго" Михал Розивал подчеркнул, что готов бороться за игровое время. При этом 38-летний чех, выступающий в составе "Блэкхокс" с 2012 года, не готов говорить о своей роли в команде.

- Я не знал, останусь ли в "Чикаго" после прошлого сезона, - приводит официальный сайт НХЛ слова Розивала. - Поэтому я очень рад продолжению карьеры в составе "Блэкхокс". Сейчас я не могу ничего сказать о своей роли в команде. В последних сезонах я выходил на лед в 20, 30, 50 матчах. Мне бы хотелось играть больше. Я всегда готов бороться за игровое время.