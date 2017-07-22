Михаил Воробьев: "Лагерь "Филадельфии" - хорошая возможность для развития"

Нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев отметил, что доволен высокой конкуренцией в тренировочном лагере "Летчиков". Напомним, что 20-летний форвард в апреле подписал контракт новичка с клубом. Ранее он выступал за "Салават Юлаев".

– Игра на международном уровне – всегда привилегия, – цитирует официальный сайт "Филадельфии" Воробьева. – Здесь лучшие игроки моего возраста, это лучшая среда для конкуренции и для собственного развития. В лагере тренеры следят за моей работой, так что я в любом случае в выигрышном положении.

Я хочу продолжать развиваться, и тренировочный лагерь в Филадельфии хорошая для меня возможность.