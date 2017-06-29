Михаил Сергачев: "Узнал об обмене в "Тампа-Бэй" из соцсетей"

Новичок "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев, который в минувшем сезоне выступал в "Монреале", подчеркнул, что узнал об обмене из социальных сетей. По словам защитника, детали перехода его не очень волновали, потому что он был немного шокирован этой информацией.

- Как узнали об обмене? - вопрос Сергачеву.

- В соцсетях. Болельщики в Инстаграме пожелали удачи в "Тампе". Потом позвонили генменеджер "Монреаля" и агент. Детали обмена меня не интересовали. Я был немного шокирован. Не думал, что меня могут обменять в 18 лет, но я понимал, что все это бизнес.

- Пообщались со Стивом Айзерманом и Джоном Купером (генеральным менеджером и главным тренером "Лайтнинг". - Прим. "СЭ")?

- С обоими говорил по телефону после обмена, а вчера в офисе лично познакомился с Айзерманом, который поприветствовал в команде и организации.

- Какие впечатления от первого дня в новой системе?

- Пока ничего не увидел. Провели только одну тренировку, побросали. В "Монреале" немного напарили, и мою форму довезут только завтра утром, поэтому я катался в новом комплекте. Было непривычно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что "Монреаль" обменял 18-летнего российского защитника Михаила Сергачева на права на форварда "Тампа-Бэй" Джонатана Друэна. Также клубы получили условные пики на драфте-2018: "Канадиенс" - в шестом раунде, "Лайтнинг" - во втором.

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