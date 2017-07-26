Михаил Сергачев: "У Бушар нет сожалений о словах про Шарапову, но и нет титулов"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев в своем официальном Твиттере высказался о словах теннисистки Эжени Бушар. Напомним, что канадка заявила, что не жалеет о своих высказываниях относительно Марии Шараповой.

– У нее нет сожалений и нет титулов в сравнении с Шараповой, – написал Сергачев. – Шарапова выигрывала титулы, когда еще не принимала мельдоний. Все допускают ошибки, но она настоящий чемпион. Ничего против Эжени не имею. Она хорошая теннисистка.

Эжени Бушар: "Большинство разделяет мое мнение о Шараповой, но просто боится сказать"

