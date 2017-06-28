Михаил Сергачев: "Тампа" была заинтересована во мне больше "Монреаля"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев надеется на то, что ему удастся помочь своей команде добиться успеха. 19-летний россиянин после первой тренировки в составе "Лайтнинг" подчеркнул, что "молнии" больше заинтересованы в его развитии, чем "Монреаль".

– "Тампа" была заинтересована в моих услугах больше, чем "Монреаль", – приводит пресс-служба "Лайтнинг" слова Сергачева. – И еще они хотят, чтобы я добился успеха в НХЛ. Именно поэтому мне нравится эта команда. Я постараюсь ей помочь.

Напомним, что хоккеист был обменян из "Монреаля" в "Тампу". Взамен "Канадиенс" получили нападающего Джонатана Друэна и право выбора в шестом раунде драфта-2018.

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