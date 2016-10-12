Михаил Сергачев – самый молодой игрок НХЛ в сезоне-2016/17

Защитник "Монреаля" Михаил Сергачев станет самым молодым игроком НХЛ в сезоне-2016/17 на момент старта сезона, сообщает официальный сайт ФХР. Михаил может дебютировать в составе "Монреаля" в возрасте 18 лет и 2 месяца.

После окончательно формирования заявок клубов НХЛ на первый день стали известны самые молодые игроки на момент начала сезона. Только на один день старше Сергачева канадец Пьер-Люк Дюбуа, но он начнет сезон в юниорской лиге. Всего же в заявках клубов НХЛ шесть игроков, которым еще не исполнилось 19 лет.