Михаил Сергачев: "Никто не гарантирует, что я останусь в "Тампе" на весь сезон"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметил, что не обращает внимания на слова о своей игре в дебютном сезоне НХЛ. 19-летний хоккеист заявил, что ему еще многому нужно учиться. Ранее главный тренер "Молний" Джон Купер сообщил, что россиянин останется в команде и не будет отправлен в юниорскую лигу.

– Я так счастлив быть здесь, но никто не гарантирует, что я останусь тут на весь сезон, – цитирует TB Times Сергачева. – Поэтому я просто каждый раз думаю о следующем матче. Это новый день для меня. Мне нужно с каждой тренироваться становиться лучше, учиться.

Мне легко дается игра в НХЛ? На эти слова я не обращаю внимание. Я пытаюсь учиться. Чувствую, что становлюсь лучше от игры к игре. Однако иногда команды бывают слишком хороши, и игра дается сложнее. Но мне кажется, что я справляюсь.

В этом сезоне Сергачев провел 9 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. 20 октября он был назван третьей звездой дня в НХЛ.