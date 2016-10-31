Защитник "Монреаля" Михаил Сергачев подчеркнул, что для него не стал сюрпризом перевод в фарм-клуб. 18-летний хоккеист успел провести в НХЛ три матча и отправился "Виндзор Спитфайрз" из OHL, за который уже выступал в прошлом сезоне.

- Все к этому шло, - сказал Сергачев. - Я же не играл в последних матчах и понимал, что придется ехать в юниорскую лигу. Правда, надеялся, что еще одну встречу мне дадут провести. Хотел, чтобы мне дали еще один шанс показать и проявить себя.

- Вы понимаете, что, кроме возраста, помешало вам остаться в первой команде?

- Наверное, все-таки сыграл в первую очередь свою роль именно возраст. Я бы не сказал, что в первых двух встречах сыграл идеально, но мне надо было войти в ритм, набрать форму. В третьей же встрече все получалось гораздо лучше. Но посмотрите на нынешний "Монреаль". Это сильная команда, которая к тому же стала много выигрывать. Понятно нежелание тренера слишком уж менять состав. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Сергачева - скоро в "СЭ"