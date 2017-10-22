Михаил Сергачев: "Меня часто накрывают, видя, что я молодой парень"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев доволен тем, как вливается в игру команды. В матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1) он забросил шайбу и сделал голевую передачу.

– Я ничего особенного не жду, хочу показывать свою игру, – заявил в эфире Fox Sports Сергачев. – Если я открываюсь, такие ребята как Стэмкос, Кучеров быстро находят меня, и мне остается только бросать по воротам. В эпизоде с голевой передачей я хотел обыграть соперника один в один, как делал это еще в молодежной команде. Но у него была хорошая позиция, поэтому я притормозил, подождал ребят, которые пошли в атаку, дождался второй волны и сделал передачу под хороший бросок.

Иногда у меня возникают проблемы с выходом из зоны, поскольку соперники меня накрывают часто, видя, что я еще молодой парень, могу испытывать нехватку уверенности. Я же не Виктор Хедман, который всегда играет правильно. Но беседы с тренерами помогают обретать уверенность.