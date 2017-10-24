Михаил Сергачев: "Каждый день для меня - новый вызов"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметил, что он будет выкладываться в каждой встрече. На данный момент 19-летний россиянин провел в составе "Лайтнинг" 9 матчей и набрал 8 (3+5) очков. Пока защитник не отыграл 10 встреч, его могут перевести в молодежную команду, после – контракт россиянина вступит в силу.

- После заброшенной шайбы я испытываю лучшее чувство в мире, после этого прибавилось уверенности, - цитирует Tampa Bay Times Сергачева. - У нас отличная, быстрая и мастеровитая команда. С этими парнями очень весело играть.

Я не думаю о том, останусь ли в команде перед 10-м матчем. Каждый день для меня - новый вызов. Мне надо все время набирать уверенность и становиться лучше. Даже если я проведу больше 10 матчей, всегда есть вероятность потерять место в составе.