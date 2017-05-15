Михаил Сергачев и Герман Поддубный выступят на Мемориальном кубке

Защитник "Виндзор Спитфайрз" Михаил Сергачев и форвард "Эри Оттерз" Герман Поддубный сыграют на Мемориальном кубке. Финальный турнир Канадской юниорской лиги (CHL) пройдет в Виндзоре (провинция Онтарио) с 19 по 28 мая.

Уроженец Нижнекамска был выбран "Монреалем" под 9-м общим номером на драфте-2016 и начал сезон в составе "Канадиенс", проведя 4 матча в НХЛ, после чего был отправлен в аренду в "Спитфайрз". В 50 играх регулярного чемпионата OHL он набрал 43 (10+33) очка, а также 3 (1+2) балла – в 7 встречах плей-офф.

Воспитанник саровского хоккея Поддубный отметился 20 (9+11) очками за 65 встреч регулярки в Лиге Онтарио. В Кубке Робертсона он отметился 3 (2+1) очками в 15 матчах и стал обладателем трофея в составе "Оттерз". (Евгений БЕЛОУСОВ)