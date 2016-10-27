Михаил Сергачев: "Хочу остаться в "Монреале", но в этом сезоне будет тяжело закрепиться в команде"

Защитник "Монреаля" Михаил Сергачев, который в этом сезоне провел в составе "Канадиенс" три матча, подчеркнул, что намерен закрепиться в основном составе. При этом 18-летний россиянин понимает, что это будет непросто из-за высокого уровня конкуренции среди игроков оборонительной линии.

- Понимаю, что мне 18 лет, сейчас идет процесс обучения. Я смотрю игры, принимаю в них участие, - приводит пресс-служба НХЛ слова Сергачева. - Сижу с тренерами и вместе с ними смотрю за игрой, за ошибками, пытаюсь чему-то научиться.

Как помогают Емелин и Марков? Я им только в карты проигрываю, мне не везет (улыбается). А так, помогают советами и отвечают на мои вопросы. Намного проще, когда рядом есть русские. Тем более, такие опытные.

Что говорит тренер? На видео мне показывали ошибки. При забросе шайбы в нашу зону я подхожу к ней вторым после соперника. Ну и нужно уменьшать разрыв между линиями, когда идет атака соперника, играть плотнее с нападающими.

Цели на сезон? Я хочу стать лучше. Понимаю, что в этом сезоне будет очень тяжело закрепиться в команде. У нас очень много опытных защитников. Но я все равно ставлю перед собой задачу остаться в "Монреале". Если меня взяли в команду, то хотят от меня что-то увидеть. Поэтому хочу развиваться и попасть в команду.