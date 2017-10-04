Михаил Сергачев: "Хочу играть в хоккей за "Тампа-Бэй"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев рассказал о своих целях в НХЛ. Российский защитник отметил, что намерен закрепиться в лиге уже в этом году.

- В этом году я поставил перед собой задачу - попасть в НХЛ, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Сергачева. - Не важно - с "Монреалем" или "Тампой". Я понимаю, что добился определенного успеха в лиге Онтарио. Наша команда завоевала Мемориальный кубок. Я считаю, что играл на хорошем уровне, и мне уже нечего там делать, нечего доказывать. Я не зацикливаюсь на обмене или на том, что должен доказать всем, что я не хуже Друэна. Я хочу играть в хоккей, хочу попасть в команду и помочь ей. Такова моя задача. Я здесь не для того, чтобы сравнивать себя с Друэном.