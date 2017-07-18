Михаил Сергачев: "Думаю, что я готов к НХЛ"

Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметил, что намерен много работать на тренировках летом, чтобы пробиться в состав клуба. 19-летний хоккеист считает, что он готов к полноценному дебюту в НХЛ.

– Я всего лишь молодой игрок, который еще не получил места в команде, - цитирует русскоязычный сайт НХЛ Сергачева. - Я еще ни одного полного сезона в НХЛ не провел. Как и все, я хочу пробиться в состав. Мне нужно хорошо провести лето, стать сильнее. Я должен играть быстрее, чтобы добиться успеха на уровне НХЛ. Я много играл здесь по юниорам, год провел в России. Так что я многому научился и думаю, что готов к НХЛ.