23:16 18 июля | Хоккей — НХЛ

Михаил Сергачев: "Думаю, что я готов к НХЛ"

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Защитник "Тампа-Бэй" Михаил Сергачев отметил, что намерен много работать на тренировках летом, чтобы пробиться в состав клуба. 19-летний хоккеист считает, что он готов к полноценному дебюту в НХЛ.

– Я всего лишь молодой игрок, который еще не получил места в команде, - цитирует русскоязычный сайт НХЛ Сергачева. - Я еще ни одного полного сезона в НХЛ не провел. Как и все, я хочу пробиться в состав. Мне нужно хорошо провести лето, стать сильнее. Я должен играть быстрее, чтобы добиться успеха на уровне НХЛ. Я много играл здесь по юниорам, год провел в России. Так что я многому научился и думаю, что готов к НХЛ.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/sergachev-primed-for-next-step-with-lightning/c-290407514

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КОММЕНТАРИИ (1)
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raver87

10-летний хоккеист, как мило)

23:35 18 июля