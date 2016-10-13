09:54 | ХОККЕЙ — НХЛ

Михаил Григоренко: "Вкатываться в сезон лучше всего на фоне положительных эмоций"

0
0
0

Нападающий "Колорадо" Михаил Григоренко заявил, что успехи "Эвеланш" в предсезонных матчах помогут команде удачно начать регулярный чемпионат НХЛ-2016/17. В шести встречах, в которых "Колорадо" одержал победы, 22-летний форвард забросил 4 шайбы.

– Приятно, что удалось так много забить в межсезонье, – приводит официальный сайт НХЛ слова Григоренко. – Все, разумеется, понимают, что это предсезонные матчи, но голы есть голы. Лично для меня это означает дополнительную уверенность. У нас новый тренер, все хотят проявить себя, продемонстрировать лучшие стороны. Рад, что я сумел воспользоваться шансом. Нам удалось выиграть все матчи, что для команды очень важно. Вкатываться в сезон лучше всего на фоне положительных эмоций. Верю, что нас ждет успех.

0
0
0


Материалы REN-TV

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ