Михаил Григоренко: "Руа перезагрузил мою карьеру в НХЛ"

Нападающий "Колорадо" Михаил Григоренко рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером "Эвеланш" Джаредом Беднаром. Форвард добавил, что прежний наставник команды Патрик Руа сильно повлиял на развитие его карьеры в НХЛ.

– Первое впечатление о новом тренере самое положительное и никаких проблем ни у кого в команде нет, – приводит официальный сайт НХЛ слова Григоренко. – Требовательный специалист. Умный. Детально объясняет каждому свое видение и задачи, а затем вознаграждает игровым временем тех, кто выполняет его установку.

Что касается Руа, то Патрика я знал еще с юниорских лиг. Конечно, его уход для всех стал большой неожиданностью. Он много времени уделил мне лично, подсказывал, занимался со мной и могу с уверенностью сказать, что процесс адаптации к североамериканскому хоккею мог продолжаться у меня значительно дольше, не окажись он рядом.

Когда я пришел в "Колорадо", он не то чтобы перезагрузил мою карьеру в НХЛ, но однозначно помог мне найти правильное направление. Не могу сказать, что я когда-либо не хотел работать над собой – наоборот, хотел и даже очень. Просто не до конца понимал, над чем именно. Патрик мне сильно помог в этом вопросе. Например, он большое внимание уделил работе у бортов, учил меня правильно закрывать шайбу телом и коньками. Это очень важный компонент – чем больше ты владеешь шайбой, тем больше у тебя возможностей атаковать ворота.