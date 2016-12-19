Михаил Григоренко: "Колорадо" не хватает стабильности"

Форвард "Колорадо" Михаил Григоренко в интервью официальному сайту НХЛ выразил уверенность в том, что работа с новым главным тренером Джаредом Беднаром начнет приносить результат в ближайшее время. Он отметил, что сейчас команде не хватает стабильности.

– Беднар призывает играть нас в быстрый хоккей, – сказал Григоренко. – Стараемся навязывать борьбу на всех участках площадки, больше играть в давление, вбрасывать шайбу в чужую зону и заставлять соперников ошибаться. Думаю, что это скоро начнет приносить плоды. Мы постоянно разбираем моменты и потихоньку понимаем, что к чему".

Понимаем, что не хватает стабильности, чередуем удачные игры с откровенно слабыми. Над этим компонентом сейчас и предстоит провести работу. Во многих матчах мы пропускаем первыми, это обсуждалось на тренировках и собраниях. Это является важной причиной, почему мы не можем наладить стабильную игру. Когда же мы сами забивали первую шайбу, то практически все встречи выиграли. Возможно, мы где-то не готовы играть с первых минут так, как надо. Слишком поздно вкатываемся в игру, когда уже трудно спасти встречу и добиться результата. Будем работать над этим аспектом еще сильнее. Надеюсь, что это поможет нам в будущем.