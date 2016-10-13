10:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Михаил Григоренко: "Хочу закрепиться в топ-9 или даже топ-6 нападающих "Колорадо"

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Нападающий "Колорадо" Михаил Григоренко поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2016/17. 22-летний форвард отметил, что хочет приносить максимальную пользу клубу.

– Пока играю в первой тройке и получаю больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, – приводит официальный сайт НХЛ слова Григоренко. – Если продолжу забивать, то смогу закрепиться в топ-9 или даже топ-6 нападающих клуба. Хотелось бы выходить на лед в большинстве и даже в меньшинстве. Одним словом, максимально помогать клубу. Но далеко загадывать не хочу. Сейчас важнее всего правильный настрой.

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