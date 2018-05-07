Михаил Грабовский: "КХЛ? Можно попробовать, наверное, но зачем?"

Белорусский форвард "Вегаса" Михаил Грабовский считает, что его игровая карьера в НХЛ завершена. При этом хоккеист не собирается переходить в клуб КХЛ.

– Понятно, что в НХЛ сейчас мне ничего не светит, – приводит "Прессбол" слова Грабовского. – КХЛ? Можно было бы попробовать, наверное. Но зачем? Во-первых, играть нужно, чтобы за что-то бороться. Во-вторых, будь я один, может, и стоило бы рискнуть. Но у меня семья, нужно и о ней думать.

Что дальше? Пока не знаю. Еще в "Айлендерс" предлагали заняться для начала скаутингом. Посмотрим. Сказал "подождите до лета". Почему? Да просто.