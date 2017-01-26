Мэйсон, Драйзайтль и Андерсен - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан вратарь "Филадельфии" Стив Мэйсон, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с "Рейнджерс" (2:0).

Второй звездой стал нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, оформивший дубль в поединке с "Анахаймом" (4:0), а замкнул тройку голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 22 броска по своим воротам в игре с "Детройтом" (4:0) и отметившийся голевой передачей.