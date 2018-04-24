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"Мэйпл Ливз" и "Рэпторз" выразили соболезнования в связи с наездом на пешеходов в Торонто


"Торонто Мэйпл Ливз" и "Торонто Рэпторз" в Твиттере выразили соболезнования в связи с наездом микроавтобуса на пешеходов в Торонто. В результате происшествия погибли 10 человек, еще 15 пострадали.

"Наш город, наши люди и все, кого каснулись сегодняшние трагические события, наши мысли с вами" - говорится в сообщении "Мэйпл Ливз".
"Наши сердца со всеми, кого задели трагические события. Это наш город и наш дом. Вместе мы выстоим", - отмечается в сообщении "Рэпторс".

Отметим, что по данным Reuters, основной версией случившегося правоохранительные органы Канады называют теракт.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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