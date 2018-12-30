Мэтью Барзал стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала на своем сайте имена трех лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал форвард "Айлендерс" Мэтью Барзал, который оформил хет-трик в матче с "Торонто" (4:0).

Второй звездой был признан вратарь "Нью-Джерси" Маккензи Блэквуд, не пропустивший ни одной шайбы в игре с "Каролиной" (2:0). 22-летний голкипер отразил каждый из 37 нанесенных по его воротам бросков.

Третьей звездой дня назвали нападающего "Тампы" Адама Эрни. Он забросил две шайбы и отдал один результативный пас в матче с "Монреалем" (6:5). Российский нападающий "молний" Никита Кучеров в этой игре отметился одним голом и одним ассистом.

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